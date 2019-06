Üllatus arhiivist: osa Abhaasia eestlastest on enese teadmata sünnijärgsed Eesti kodanikud

Kui kogu oma elu Abhaasias Estonia külas elanud Oskar Truman kuulis ajakirjanikult, et arhiivist leitud nimekirja alusel on ta sünnijärgne Eesti kodanik, ei osanud eakas mees esialgu õieti midagi kosta. Eestist saabunud ootamatu uudis nõudis väikest hingetõmbepausi. «Aga see on väga hästi ju!» teatas ta siis reipalt.