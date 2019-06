Fotod, videod ja blogi: Kurjategija tappis Tallinnas taksojuhi ja haavas teist, politsei kahtlustab 30-aastast meest

Täna öösel kella 3 ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Telliskivi tänaval Loomelinnaku ees tulistati kahte taksojuhti. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli sõnab, et Telliskivi tänav on hetkel liiklemiseks suletud. «Politseioperatsiooni on kaasatud suured politseijõud, kes töötavad sündmuskohal, et selgitada juhtunu asjaolusid. Samuti on väljas hulk politseinikke, kes kontrollivad piirkonda. Teeme kõik endast oleneva, et tulistaja kiiresti tabada,» sõnas operatiivjuht.

Alustatud kriminaalmenetlust juhtiva Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Katrin Pärtlase sõnul viiakse kriminaalmenetlust läbi mõrvakatse paragrahvi alusel. «Võime juba esialgse info pinnalt kinnitada, et pärast kahtlustatava tabamist, taotleb prokuratuur tulistaja vahi alla võtmist,» lisas prokurör Pärtlas.

Tallink takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ütles ERR-ile, et üks tulistamise ohver, Takso24 taksojuht on elus, aga raskes seisus. "Ta on viimaste andmete kohaselt ikkagi raskes seisus ja me hoiame kõik pöidlaid, et ta tuleks sellest välja," ütles Uusmaa.

Lähedal Kopli tänaval elav pealtnägija rääkis sündmuskohal Postimehele, et kuulis öösel kolme lasku.