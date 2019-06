Milline nädalavahetus – kaks päeva pidusid!

Kuidas saab Eestis tähistada jaanilaupäeva ilma Meie Meheta!? Meie Mees – see on puhas rahvaklassika, ehe eesti kuld, olgu pealegi, et mõnele süldimaitse kehastus, ent see-eest kaasakiskuv kehastus. Te võite Meie Meest põlata, aga kui te Meie Mehega kaasa ei lähe, põlgab ülejäänud publik peagi teid. Nii et olete hoiatatud. Ahjaa, õhtut juhib Lauri Nebel.