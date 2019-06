Linnavalitsus lubab Nolanile Laagna teel kümnepäevast võtteperioodi

«Oleme teadlikud, et filmitegijad otsivad alternatiive võteteks Tallinna lähiümbruses, mis võimaldab Laagna tee koormust vähendada. Lahendus, mida saame pakkuda, on kuni kümnepäevane filmivõtete periood Laagna kanalis ajutiste liikluskatkestustega kindlapiirilise graafiku alusel,» teatas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart linna pressiteenistuse vahendusel.

«Me näeme, et filmitootja Warner Brosi esindajad on kohtumiste käigus mõistnud, et nende esialgne soov täielikult sulgeda Laagna tee neljaks nädalaks ei ole praktiliselt teostatav ja loodame, et nad on valmis aktsepteerima linna pakutud tingimusi,» ütles Kõlvart.