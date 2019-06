Eestisse tagasi saabunud Nepali tudeng: ootan mehe viisa kohta otsust

Bhandari saadeti riigist välja, sest ta ei teavitanud kooli Soome sugulastele külla minekust. Ta oli Helsingis oma sugulaste juures korduvalt käinud, kuid PPA tema varasematest käikudest teadlik polnud. PPA silmis oli raskendav asjaolu seegi, et talle oli külla tulnud abikaasa, mistõttu tekkis ametnikel kahtlus, et Bhandari kasutas õppimist pelgalt ettekäändena Schengeni ruumi pääsemiseks.

Bhandari kaebas väljasaatmise kohtusse, kus selgus, et PPA oli Bhandari riigist välja saatnud ilma aluseta, PPA nentis, et tegu oli nende eksimusega.

Täna tagasi tulnud Reeta Bhandari alustab peagi uuesti õpingutega. Oma mehe viisa kohta naisterahval informatsiooni pole. Bhandari ütleb, et suhtleb tihedalt enda advokaadiga ning praegu oodatakse PPA vastust.

Kuna Bhandari pidi ise ostma lennupiletid tagasi Nepaali ning maksma ka kohtutee, on kulud olnud üsna suured. «Mulle on öeldud, et mulle kompenseeritakse kõik, mis ma sellega seoses kaotanud olen.»