Video: mupo võtab süstemaatilistelt seaduserikkujatelt velotaksod ära

Velotaksojuhid kipuvad sõitma vanalinna selles piirkonnas, kuhu sisenemine on neile keelatud. Mõnel neist aga puudub teenindajakaart ja järelikult ka õigus raha eest inimesi vedada.

Kolmapäeval kontrollis mupo koos politseiga vanalinnas ja sadamas tegutsenud velotaksojuhte. Algatati kaks väärteomenetlust, mille käigus võeti hoiule kaks velotaksot, kuna sõidukite juhtidel puudusid teenindajakaardid, mis annavad loa velotaksoga teenust osutada.

«Alustasime kahe velotakso juhi suhtes väärteomenetlust, kuna juhtidel puudusid teenindajakaardid ja edasise õigusrikkumiste toimepanemise takistamiseks võtsime velotaksod hoiule. Üks juhtidest on meile varasemast tuttav ja mitu korda karistada saanud, kuid see ei ole mõju avaldanud seadusekuulekaks käitumiseks. Toimime selliselt ka edaspidi, sest ainult rahatrahvid ei ole piisavalt mõju avaldanud,» ütles mupo juhataja Aivar Toompere.

«Menetlus võib kesta päris tükk aega, võibolla mitu nädalat. Ja kui keegi velotaksole järele tuleb, siis ilmselt tahame saada ka dokumente, mis tõestavad sõiduki päritolu. Ehk, omanik peab tõestama, et tegu on tema sõidukiga. Peab olema kas selle soetamist tõestav dokument või kui see on ise ehitatud, siis tuleb täpselt kirjeldada, kuidas see on tehtud. Politsei ei anna ju ka leitud asju niisama kätte, ikka peate tõestama, et need on teie omad. Ühesõnaga, selleks kõigeks võib kuluda mitu nädalat,» rääkis mupo juht.

Vahele võetud mehed olid tema sõnul kohalikud. Üks oli mupole juba varasem tuttav, kes ei saa teenindajakaarti sellepärast, et tal on kehtiv karistus. «Sellest hoolimata ta osutab teenust ja seetõttu ta püüdis ka oma hinnakirja peita, sest hinnakiri on otsene tõend tema seaduserikkumise kohta. Ta väitis, et veab niisama heast tahtest turiste mööda linna ja räägib neile, kui ilus Tallinn on,» ütles Toompere.

Ta lisas, et mupo teeb velotaksode hjeldamisel koostööd ka Tallinna Sadamaga. D-terminal läheb remonti ja sadam kaaluvat praegu seda, et keelata ilma teenindajakaardita velotaksodel sadama territooriumile siseneda. Kui vastavad liiklusmärgid on välja pandud, saab ka politsei seaduserikkujaid karistada.

Toompere sõnul on seadust rikkuvate velotaksojuhtidega korduvalt räägitud, kuid sellest polevat kasu. «Nad kuulavad ära, mis neile öeldakse, saavad oma trahvi kätte ja rikuvad seadust edasi. Selle juhiga, kellelt leiti hinnakiri, oldi juba varem kontaktis ja ta väitis kindlalt, et ei osuta tasulist teenust. Nüüd võttis politsei ta vahele ja kutsus mupo kohale. «Ta jäi ühe päeva jooksul kaks korda vahele, sellepärast tema sõiduk hoiule võetigi. Oli näha, et sellele mehele rääkimine ei aita,» lausus Toompere.

Erinevalt päristaksodest pole velotaksodele maksimumhindu kehtestatud. «Sellepärast peavad nendel velotaksodel, kellel on teenindajakaardid korras, olema hinnakirjad nähtaval kohal, et kliendid teaksid, millise hinnaga teenust nad ostma hakkavad,» selgitas mupo juht.