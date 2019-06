Seeder: esmaabiellujad tuleb vabastada riigilõivust

«Meie riigi edu aluseks on tugev perekond. Riigil on erinevate meetmete abil võimalik väärtustada tugevat perekonda ja inimeste pühendumist teineteisele,» ütles Seeder partei pressiesindaja teatel. «Erinevad uuringud näitavad, et need perekonnad, kus vanemate vahel on sõlmitud abielu püsivad kauem ning riik peaks seetõttu abielu väärtustama. Riigilõivu kaotamine esmakordselt abiellunutele oleks märgiline sõnum ning seda tuleb toetada.»

Riina Solmani sõnul on abielu sõlmimise riigilõivust vabastamine poliitilise otsustuse koht. «Riik soosib tänasel päeval abielu institutsiooni, kuid kindlasti on võimalik astuda täiendavaid samme. Täna on nime vahetamisel abielludes kehtestatud väiksem riigilõiv kui nime vahetamisele muudel põhjustel. See aga ei tähenda, et riik ei võiks teha senisest enam,» ütles ta.