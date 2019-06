Kaika koori tee laulupeole ei kulgenud nii kergelt, nagu näiteks Eesti tippkooril Collegium Musicale, kelle jaoks on laulupidu kui lapsemäng – paar proovi ja asi ants. Ürgsete metsade ja orgude vahel künka otsas asuvas küla seltsimajas veetis 23-liikmeline koor tunde, et laulupeo lood selgeks saada. Kuna mitmed lauljad nooti ei loe, piisas neile sõnadest, viis tuli kuulmise järgi meelde jätta.

«Me tulime Tallinna korterist 23-aastastena kaks aastat tagasi siia. Meil on oma talukene ja tagasi ei taha. Kõik läks nii õigesti ja see koor on järjekordne asi, mis seda kogukonda ühendab,» ütles Katrin Kullo.