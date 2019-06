Vanaema, kes tabas mõrvari

Hüppame Postimehe fotograafi Madis Siniveega meid Tallinnast Nabalasse vedanud punasest Mazdast maha. Kell on umbes kolmveerand neli pärastlõunal. Umbes pool tundi varem teatas Põhja prefektuuri juht Kristian Jaani pressikonverentsil, et Tallinnas Telliskivi loomelinnakus tapatöö korda saatnud Jürimäe võttis endalt Nabala bussipeatuses elu. Ta tulistas endale pähe, kui nägi lähenevaid politseinikke. See oli poole kolme paiku.