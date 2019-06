Seitse laagris viibinud last haigestus noroviirusesse

Haigestumise sümptomid, milledeks olid oksendamine ja kõhulahtisus, ilmnesid Harjumaal asuvat vaba aja veetmise parki külastades. Nakatunute abistamiseks saabus sündmuskohale kolm kiirabibrigaadi, neli haigestunut toimetati ravile Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskeskusesse. Kolm last lubati kodusele ravile.

Terviseameti hinnangul haigestusid lapsed enne lõbustuskohta jõudmist, nakkus saadi ilmselt toidu teel. «Tuletame meelde, et toidu õige käitlemine ja korralik kätehügieen on tervise ja nakkuste vältimise seisukohalt väga oluline. Seda eriti siis, kui ilmad on soojad,» ütles terviseameti põhja regionaalosakonna tervishoiu menetlusgrupi juht doktor Juta Varjas.