Ratas: meie kaitsevõime on tegelik ja kaitsetahe kõrge

Tema sõnul tuleb Eesti inimeste kaitsetahe, usk oma oskustesse ja liitlastesse esile just igapäevases töös riigikaitse arendamiseks ja turvalisuse hoidmiseks. «Meil on kindlasti veel palju teha, aga meie kaitsevõime on tegelik ja tõsiseltvõetav. Meie kaitsetahe, eestimaalaste valmisolek oma kodumaad ning kodukohta hoida ja kaitsta, on väga kõrge,» kinnitas Ratas.