Galerii: Eesti Vabaõhumuuseum viib jaanipeolised kolme aega

Ürituse korraldaja Mirey Ulmi sõnul kannab jaaniöö tänaseni edasi sajanditevanuseid traditsioone. Ometi on kõik pidevas muutumises ja arengus ning ka jaanipäeva tähistamisse on lisandunud uusi kombeid ja meeleolusid.

«Sel jaaniõhtul teeme ajahüppe kolme aastasse, millele tagasi vaadates näeme, et need on olnud alguseks millelegi murrangulisele ja teedrajavale. Esimene üldlaulupidu 1869. aastal oli üks rahvusliku ärkamise tähtsündmusi, 23. juuni 1919 on saanud Eesti Vabadussõja võidu tähiseks, 1995. aasta märgib turumajanduse ning uue popkultuuri pealetungi kõrgaega. Muutunud aegadest hoolimata on jaanilaupäeva kombestikus siiski alati palju traditsioonilist, millest muuseumis selgi aastal osa saab. Tähistame jaaniõhtut kaunil Rocca al Mare kaldapealsel koos Eesti parimate muusikute, hea toidu ning veelgi paremate pidulistega,» sõnas Ulm.