Hundi saatuse uurimine Virumaal on lõppenud

Veebruaris Pärnu jõest päästetud ja Pärnumaa metsa uuesti lahti lastud hunt on kadunud. Keskkonnaagentuuri spetsialist käis kadumise asjaolusid uurimas Viumaal, mis on hundi viimane teadaolev asukoht. Tänaseks on uurimine lõpetatud.