Foto: Eestimaa kohal ilutseb kaunis loodusnähtus

Halo on valkjas või nõrgalt vikerkaarevärviline ringikujuline optiline nähtus tugeva valgusallika ümber, mis tekib valguse peegeldumisel ja murdumisel õhus hõljuvatelt tillukestelt jääkristallidelt. Jääkristallidega peegeldatud ja murtud valgus jaguneb vahel ka spektriks ja halo muutub vikerkaarevärviliseks, kuid madala valgustuse tingimustel on see vähevärviline.