Haigekassa ja töötukassa nimevahetus on endiselt lahtine

Eelmise aasta juuliskuus selgus, et haigekassa ja töötukassa soovivad sel aastal muuta nimed vastavalt tervisekassaks ja töökassaks. Hinnanguliselt kulus alguses nimede vahetamisele kuni 865 000 eurot, augustiks vähendati võimalikke kulusid aga 350 000 euroni, plaaniga katta need asutuste tegevuskuludest.

«Hetkel pole selles küsimuses kokku lepitud, kuna valitsuse 100 päeva plaanis on palju muid teemasid, mis vajavad tähelepanu,» sõnas sotsiaalminister Kiik ning tõi näidetena näiteks digiresidentuuri käivitamise ja erakorralise pensionitõusu.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Volmer ütles, et sisuliselt on nimevahetus kui selline juba toimunud, sest juba praegu on haigekassa põhitegevuses fookus tervise kiirel taastamisel ja tervise hoidmisel.