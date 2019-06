Fotod: Eckerö Line avas laevaliini Muuga ja Vuosaari vahel

Uut laevaliini plaanides tahtis Eckerö Line esialgu sõita Tallinna Vanasadamasse, kuid Tallinna linnavõim andis üsna selgelt mõista, et laevaga saabuvaid veokeid ei lasta niisama lihtsalt kesklina liiklust ummistama. Selle peale leidis Tallinna Sadam, et Muuga sadama saab kiiresti kohandada uue laeva vastuvõtuks ja nii sõidabki Finbo Cargo nüüd sinna.

Ka Soomes sildub laev mitte Helsingi kesklinnas, vaid sellest eemal Vuosaaris. «Me näeme Tallinna-Helsingi liinil suurt potentsiaali ja tahame osaleda selle arengus. Meie kaubaveoste arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ning üha rohkem kliente läheb kas Soome või Eestisse autoga. Uus laev viib raskeveokid välja nii Tallinna kui Helsingi kesklinnadest. Cargo kliendid ja autoga reisijad võivad ka Soomes jõuda soovitud sihtkohta lihtsamalt, vältides Helsingi kesklinna liiklust. Nii Vantaa lennujaam kui ka eestlaste seas populaarne IKEA kaubamaja on Vuosaari sadamale väga lähedal,» ütles Eckerö Line'i tegevdirektor Taru Keronen.

Finbo Cargo ehitati 2000. aastal Hispaanias ning viimati sõitis see liinil Liverpool - Dublin. Laev võtab peale 366 reisijat ning autotekil on 2000 rajameetrit. Laeval on väike kauplus, istumissalong, kohvik ning kajutid.