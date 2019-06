Telliskivi tulistaja lasi kliendile pipragaasi näkku, menetlus lõpetati

Kolme-nelja aasta eest oli Postimehe poole pöördunud Kristo (nimi toimetusele teada - toim.) Tallinnas sõpradega väljas ning võttis pärast pidu koju Keilasse saamiseks ühes oma onu ja õemehega takso. «Läksin suvalise taksojuhi juurde Hollywoodi ees,» kirjeldas Kristo. Taksojuhiks oli Raivo Jürimäe.

Kristo ütles, et poolel teel Keilasse küsis tema onu, kas kellelgi raha on, et taksojuhile sularahas maksta. «Selle peale ta visati välja ja ta sai lõuga, teda löödi näkku,» kirjeldas Kristo.

«Aga meie magasime õemehega autos edasi ja jõudsime Circle K-sse. Võtsin sularahaautomaadist raha välja, andsin taksojuhile üle ja sain kohe pipragaasi näkku,» kirjeldas Kristo, kelle sõnul oli tegu karude peletamiseks mõeldud n-ö jahimeeste pipragaasiga. Kristo ütles, et esiti ei saanud ta aru, miks see juhtus, kuid siis tuli välja, et ta oli taksojuhile oma telefoni panti andnud. «Ma jäin telefonist ilma ja sain pipragaasi näkku. Jooksin bensiinijaama sisse, kutsuti turvatöötajad ja politsei,» rääkis Kristo, kelle sõnul hakati asja esialgu ka uurima.

Mingit hüvitist Kristo aga ei saanud. «Politsei ütles, et see isik on niivõrd kriminaalse taustaga, et võid avalduse teha, aga et tal on nii palju kohtutäitureid peal, et sa ei saa niikuinii midagi,» sõnas ta.

Politsei kinnitusel on Nabalas enesetapu teinud arvatav tulistaja Raivo Jürimäe varem osaline olnud kahes menetluses 2016. aastal ja 2018. aastal, mil tal tekkis taksojuhina konflikt klientidega. «Mõlemal juhul selgitas politsei asjaolusid, kuid kuritegu ei saanud tõendatud ja kellelegi süüdistust ei esitatud, sest tegemist oli sõna-sõna vastu olukordadega, kus üks osapool väitis, et teda rünnati ja teine osapool väitis, et kaitses end,» kommenteeris politsei.

Ka kriminaalmenetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Katrin Pärtlase on varem öelnud, et Jürimäel oli klientidega probleeme. «On olnud avaldusi klientide poolt tema suhtes, kuid kõik kriminaalmenetlused lõpetati, neid avaldusi ei suudetud tõendada,» sõnas ta.

Ka viimased kaks kuud sõitis Jürimäe taksot Vaba Takso kaubamärgi all.

Politsei on praeguseks üle kuulanud mitmeid tunnistajaid ja kontrollinud vihjeid, et Telliskivi tulistamise käigust võimalikult täpne ülevaade saada, kuid tulistaja motiiv on endiselt selgusetu.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul ei ole alust arvata, et Telliskivi tänaval tulistamises kahtlustatav ohvreid tundis või et neil omavahel mingit kokkupuudet oleks eelnevalt olnud. «Püüame aru saada, mis toimus mehe peas ja miks nii traagiline sündmus aset leidis, ent kuna kahtlusalune on surnud, siis võibki jääda küsimus tema tegutsemismotiivi kohta vastuseta,» ütles Vares.

Kui politsei reedel arvatava tulistaja Tallinna kesklinnas asuvat kodu kontrollis, siis veenduti, et mehe kasutuses olnud sõiduauto oli maja ees ja seega on alust arvata, et mees liikus pärast kuriteo toimepanemist sündmuskohalt ära jalgsi. Politsei arvab, et ta jõudis Nabalasse ühistransporti kasutades. «Kuidas täpselt, see teadmine täna meie sündmust suures pildis ei muuda ega anna teo motiivide kohta olulist infot,» märkis Vares.

Politsei sõnul on tavapärane, et kahtlusaluse surma korral ei lõpetata menetlust kohe, vaid viiakse lõpuni kõik alustatud menetlustoimingud, näiteks aitab ekspertiis selgitada välja viga saanud taksojuhi tervisekahjustuse ulatuse.