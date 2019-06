Fotod: veeavarii Toompeal tõi Tehnika tänavale sogase kraanivee

Tallinna Vee pressiesindaja Eliis Vennik ütles, et ettevõte on teadlik probleemist ning ka nende poole on piirkonna elanikud pöördunud. Sogane kraanivesi tekkis pärast seda, kui kolmapäeva õhtul Toompea 10 juures likvideeriti veeavariid.

«Paraku ei ole selliseid muudatusi võimalik avarii likvideerimisel ette näha ja saame tegeleda vaid tagajärgedega – seetõttu hakati juba eile pärast avariitöid tegema aktiivselt torustikupesu ning seda on jätkatud ka täna,» sõnas Vennik. Praeguseks on ettevõttele teada, et olukord on paranenud. «Piirkond on õnneks siiski üsna väike ja klientidelt saadud info põhjal võib öelda, et see piirdub Tehnika tänava alguse ja seal vahetus naabruses asuvate hoonetega,» selgitas ta.