Lemmikloomad ja droonid tasub laulu- ja tantsupeo ajaks koju jätta

«Kõigi peoliste turvalisuse tagamiseks on suurüritusel näha tavalisest rohkem politseinikke. Panustama peonädala turvalisse toimumisse sadade inimestega,» ütles Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit. «Politsei aitab tagada avalikku korda nii laulu- ja tantsupeol kui ka laulupeo rongkäigul, samuti anname oma osa liikluse korraldamisel. Lisaks peavad piirkonnapolitseinikud sidet kõigi peolisi majutavate koolidega.»

Eelmistel pidudel on politseinike ja teiste peo turvalisuse tagajate abi kõige rohkem vajanud eksinud lapsed. Selle vältimiseks tuleks juba enne pidu lastele selgitada suures rahvamassis liikumise reegleid ja sõlmida kokkulepped üksteise leidmiseks. Juubelilaulu- ja tantsupeoks trükiti väravate läbimisel ja infopunktidest antavad spetsiaalsed käepaelad, millele saab kirjutada lapse saatja kontaktid ja kinnitada see lapsele ümber randme. Samuti tuleks lastega läbi arutada, mida teha juhul, kui teineteist silmist kaotatakse.

Lauluväljakul ja Kalevi staadionil on avatud politseipunktid, kuhu kogutakse leitud esemed. Väärtuslikumatest leidudest nagu dokumentidest ning mobiiltelefonidest teeb politsei fotod ning postitab Facebooki loodud ürituse lehele. Leitud esemed ootavad Kalevi staadionil omanikke laupäeva õhtuni ning lauluväljakul pühapäeva õhtuni. Seejärel viiakse leiud politseijaoskondadesse.

Laulu- ja tantsupeo turvateenuste ülema Einar Lillo sõnul peaksid kõik külalised tutvuma sisekorraeeskirjaga, et ürituse alale sisenedes turvakontrollis tarbetut ootamist ning ebamugavaid üllatusi vältida. «Väravas tuleb arvestada ajakuluga, mis kulub pagasi kontrollimisele. Soovitame oma kott enne peole tulekut läbi vaadata, et seal ei oleks midagi sellist, millest väravas loobuda tuleb – olgu selleks siis klaastaara või muud keelatut. Vihmase ilma korral soovitame peole kaasa võtta vihmakeebid ning palume kindlasti koju jätta vihmavarjud, mis kaaskülastajate vaadet varjavad. Lemmikloomad tuleb koju jätta ning fotoentusiastidele tuletame meelde, et ka drooni lennutamine ei ole lubatud,» selgitas Lillo.