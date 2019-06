Lääne-Virumaa tervitab peotuld simmaniga Võsu sadamas

Lääne-Virumaa Tule Tulemise teemeister Urmas Lindlo jagab vahetult, et tule vastuvõtmise ja hoidmise tunnet iseloomustab üksainus sõna ja see on vägev: “See loob ühtsust. Laulu- ja tantsupidu ongi ju selle jaoks, et tuua meid jälle kokku ja unustame hetkeks ära muu.“ Lindlo rõõmustab, et inimesed on tule vastu võtnud suure emotsiooniga. „Nende silmis on rõõm ja sära ja nad on nii uhked selle tule üle,“ lisab Lindlo ja kutsub kõiki Lääne-Virumaa inimesi kodudest välja laulma, tantsima ja tuld tervitama.