Vanemad loobusid raske puudega lapsest

«Ta ei maganud. Ainult nuttis,» meenutab Kerli elu pisitütrega. «See oli pidev jälgimine 24 tundi. Iga kolme tunni tagant rohtude manustamine ja toitmine. Nägime, et selle kõrvalt pole võimalik tööl käia, sest pärast sellist nädalavahetust pole inimene võimeline üldse midagi tegema. Teadsime, et me ei ole lihtsalt need inimesed, kes suudavad kümne või kahekümne aasta pärast hoolitseda inimese eest, kes on vaid füüsiliselt kasvanud, kuid kõik muu on jäänud samaks.»