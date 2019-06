Maasikamüüjad on ahastuses: inimesed ostavad marju parklast

Tänavu on maasikasaak hea, jagunud on vihma, kuid ka sooja ilma. Õhtuti ilmuvad Nõmme turu parklasse inimesed, kes müüvad maasikaid oma auto pagasnikust. Marjahind on odavam ja kohatasu nad ei maksa.

Anonüümseks jääda sooviv naisterahvas ütles, et tema müüki mõjutab parklas toimuv tegevus väga. «Tihti näen inimesi, kes aastaid minu käest on maasikaid ostnud ja nad kõnnivad mööda, ütlevad, et neil on maasikad juba olemas. Eks nad sealt parklast ostavad,» räägib müüja. Ta ei oska öelda, mis hinnaga pagasnikumüüjad müüvad, kuid on kuulnud, et hind jääb kahe euro kanti. Eriti kurvaks teeb olukorra see, et paljude müüjate hind sõltub müügist. «See tekitab ahastust,» kommenteerib üks.