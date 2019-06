Galerii: Tallinnas sõitis vormel ise

FEST19 nimeline nelikveoline elektrivormeli süsinikkiust kere on kaheksa korda jäigem ning kümme protsenti kergem eelkäijast. Elektroonikameeskond valmistas ise otsast lõpuni kõik 19 trükkplaati. Vormelil on tudengisarjas ainulaadne 3D-prinditud radiaatoritega jahutussüsteem. Samuti on toodud kõikvõimalikke komponente madalamale, et vormel rajal veelgi kiirem oleks.