Video: Gonsiori tänaval peeti taksojuhtidele kontrollreidi

«Liikluseeskirjade rikkujate seas on nii neid, kes ei ole aru saanud muutsuunaga tänava liiklusskeemi loogikat kui ka neid, kes nahaalselt rikuvad liiklusseadust. Kahjuks on viimaste hulgas väga palju taksojuhte ja nende korralekutsumiseks reid korraldatigi,» ütles mupo taksosektori juht Aivar Melnikov.

«Juht väitis kangekaelselt, et nende firmas pole mõttetu keele oskus vajalik. Selline suhtumine võttis küll sõnatuks.»

«Kui tavasõidukijuhi puhul on eksimine vähese kogemuse tõttu veel kuidagi inimlikult mõistetav, siis igapäevaselt liikluses viibivate taksojuhtide puhul on tegemist sulaselge pahatahtliku rikkumisega. Seda oli märgata ka juhtide käitumises - niipea, kui märgati neoonvestides korrakaitsjaid, tehti kiire tänavalt ärapöörde-manööver.»

Melnikovi sõnul jätkatakse samalaadseid äkkreide ka tulevikus. «Tänane kontrollkäik näitas, et koostöö politseiga on efektiivne ja ladus ning peaasi - vajalik. Leppisime kokku, et teeme samalaadseid reide koos ka edaspidi - nii kaua, kuni asjad juhtidele selgeks saavad.»