Tallinna Ülikoolil puudub Helme väidete aluseks olev info

«Ülikoolide akadeemilist taset hinnatakse sõltumatute ekspertide poolt ning teaduse rahastamine on konkurentsipõhine,» lausus ta. Tallinna Ülikool on QS World Ranking 2019 edetabeli koostajate hinnangul 7 protsendi parimate ülikoolide seas maailmas. «Ülikooli teadus-, arendus- ja loometegevuse projektide maht on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud, ELi tõukefondidest rahastatud projektide maht on viimase kolme aasta jooksul suurenenud üle kolme korra,» sõnas pressiesindaja.