Yoko Alender soovib kaitsta riigikogulaste meelerahu ja selget pead

«Teadveloleku termin on mind eesti keeles natuke häirinud, et justkui me muidu ei oleks teadvusel, et sellega hakkab justkui seostuma meditsiiniline termin. Mulle lihtsalt meeldib sõna «tähelepanu,»» ütles Alender.

Harjutused, mida tema oma kolleegidega koos tegema soovib hakata, on tähelepanu juhtimiseks, enese juhtimiseks, selleks, et rahvaesindajad oskaksid oma fookust suunata, oma tähelepanu juhtida sellele, kuhu soovivad, millele soovivad.

«Praeguse maailma reaalsus on ju see, et kõik nutiseadmed, infohulk, seda välist, mis meie tähelepanu soovib ja püüab köita, olgu see siis müügi eesmärgil või millisel eesmärgil iganes, on meeletult palju. Seda olulisemaks muutub vaimne hügieen, et me ise oma meelt treeniksime. Ja see plaan on meil siis ka Riigikogu liikmetega. Et teha neile läbi seesama baaskursus,» ütles Alender intervjuus.

Ta lisas, et on saanud inspiratsiooni mindfulnessi teema Eesti Riigikogusse toomiseks Suurbritannia Parlamendist, kus seda filosoofiat – olla mõtetes siin ja praegu, osata oma tähelepanu koondada – tutvustatakse saadikutele juba mõnda aega.

Reformierakonda kuuluva rahvaesindaja hinnangul ei hakka «Tähelepanelik Eesti» mingil juhul tegelema esoteerika levitamisega Riigikogus. Kuigi mindfulnessi juured on budistlikus meditatsioonis, on tänaseks päevaks tehtud pikki teaduslikke uuringuid ja tõestatud, et needsamad lihtsad hingamise- ja tähelepanu juhtimise harjutused, millest on maha kooritud igasugune maailmavaade ja esoteerika, on puhas stressi-ennetus. Neid saab küll kasutada ka erinevates ravides – näiteks depressiooni tagasilangemise vältimiseks või ärevushäirete puhul. Riigikogus soovib Alender seda teha just Eesti rahvaesindajate otsustamise võime selgena hoidmiseks.