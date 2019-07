Vapper laulupeoline: pilli mässisin kilesse, ise sain märjaks

Igaühel on laulupeost omad meenutused: laulukaare alt, rongkäigule kaasa elamisest, hernesupi luristamisest või armastatud viisi saatel kätest kinni hoidmisest. Ükskõik millisest ajast need siis pärinevad – kas nõukogudeaegsest laulupeost või iseseisvunud Eesti pidustustest –, emotsioonid on alati ülevad. Uurisin nii vanematelt kui ka noorematelt laulupeolistelt, mis on neile läbi aegade kõige eredamalt meelde jäänud.