Põhja-Tallinna elanikud hääletasid tasulise parkimise maha

Küsitluses osales ka 234 inimest, kes ei ela piirkonnas ega selle lähedal, mis ettepaneku kohaselt võiks tasuliseks muutuda. Nende inimeste arvamus on arvestatud, kuid eraldatud üldandmetest, kuna küsitlus oli suunatud eeskätt Kalamaja ja Kelmiküla piirkonna elanikele. Nendest olid Kalamaja asumis parkimisala laiendamise vastu 197 inimest ja Kelmiküla tasulise parkimise laiendamise vastu 191 inimest ning ettepanekut toetas Kalamaja osas 36 inimest ja Kelmiküla osas 37. Kõigest vastanutest andsid 1846 oma hääle interneti kaudu ja kaheksa paberkandjal.

Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid tänas kõiki küsitluses osalenud linnaosa elanikke. Tema sõnul on elanike arvamus linnaosa valitsuse jaoks väga oluline ning küsitluse käigus saadud positiivne tagasiside annab kinnitust, et inimesed on kaasamisest huvitatud.