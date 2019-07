Facebooki postkontorisse saadetud pakk võis sisaldada närvimürki sariini

Rutiinne postikeskuse test näitas, et kahtlane pakk sisaldas sariini. Menelo Parki tuletõrjeülema Jon Johnstoni sõnul võis postikeskuse test olla valepositiivne. Ta lisas, et tuleb sooritada kordusteste.

Facebook kirjutas pressiteates, et pärast kahtlase paki avastamist evakueeriti neli hoonet. «Meie töötajate ohutus on meie esmane prioriteet. Me jagame rohkem informatsiooni, kui asjaolud on selgemad,» ütles Facebooki pressiesindaja Anthony Harrison.