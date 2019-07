Eestlased käivad fentanüüli Lätist ostmas

Fentanüüli defitsiidiks muutumine tähendab ühtlasi, et Eestis langeb narkootikumi üledoosist põhjustatud surmade arv. Tänavu esimese viie kuuga on kohtuekspertiisi instituut tuvastanud 17 üledoosisurma, neist viis põhjustas fentanüül.

Veelgi kontrastsem on olukord Virumaal. Kui selle aasta esimesel viiel kuul oli Virumaad teenindaval Karell Kiirabil üledoosi kahtlustusega patsiente viiel korral, siis eelmisel aastal oli see number 56 ja üle-eelmisel aastal 76.

Nii Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro kui ka riigiprokurör Vahur Verte tõdesid, et nõudlus fentanüülide järele on praegu suurem kui pakkumine. Pikaro andmetel suudavad sõltlased fentanüüli lõpuks küll kätte saada, kuid vähemalt süstemaatiliselt ning laiahaardeliselt seda Eestis keegi praegu ei müü.

Ka Verte ütles, et praegu on fentanüülist peaaegu tühi. «Võrreldes kolme aasta taguse fentanüülituruga on täna pakkumise aspektist seis nagu öö ja päev.» sõnas ta.

«Trend on praegu sama – kuna siin midagi väga saada ei ole, ajab häda härja kaevu,» lausus Verte, kuid lisas, et päris fentanüüliturismi vallandunud ei ole ja Lätist ostetavad kogused piirduvad mõne doosiga.

Verte tõi välja, et ka Läti on nüüd fentanüülile sõja kuulutanud, mille mõju ulatub samuti Eestisse.

Karfentanüül on sada korda kangem kui sama kogus fentanüüli, 5000 korda kangem kui heroiin ja 10 000 korda kangem kui morfiin. Tihtipeale surevad karfentanüüli tarvitanud inimesed üledoosi tagajärjel. Et olukorda ilmestada - et tappa kogu Eesti elanikkond ehk ligi 1,4 miljonit inimest, on vaja vaid 20 grammi pulbrit.