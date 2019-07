Aab ja Terik: Helme mõtlematu lahmimine pole ministrile kohane

EKRE esimehe Mart Helme sõnul kasvatab «olematu teadusega» Tallinna Ülikool hobusevargaid. Kooli vilistlastena peame vajalikuks siinkohal sõna sekka öelda. Helme mõtlematu lahmimine ei ole ministrile kohane ega oma tegeliku eluga mingit puutumust.

Tallinna Ülikool ning selle praegused ja endised üliõpilased said Helme väljaütlemisest tõsise šoki. Ühtäkki on ühest Eesti haridusasutusest saanud pseudoteaduskeskus, mis koolitab kriminaale. Teadupärast on hobusevargus nagu iga muugi vargus Eesti õiguses kriminaliseeritud.

Praegu võib vaid ette kujutada, kui solvatult tunnevad end Tallinna Ülikooli õppejõud, teadlased, üliõpilased ja vilistlased. Selline väljaütlemine mitte lihtsalt ei riiva õppejõude, üliõpilasi ja vilistlasi, vaid on mõnitav ja vastutustundetu.

Tallinna Ülikool koolitab ja on ajalooliselt koolitanud suure osa Eesti õpetajatest, haridusjuhtidest, sotsiaaltöötajatest ja mitmete teiste valdkondade ekspertidest. Kõik need inimesed teevad tänuväärset tööd. Eesti õpilaste eeskujulikud PISA testi tulemused, mille üle me alati uhked oleme, on saavutatud eelkõige tänu õpetajate kõrgele tasemele.

Haritud inimesed on Eesti suurim väärtus ning neid vajatakse igas eluvaldkonnas ülikoolide panus nende inimeste koolitamisel on hindamatu.

Eelmisel aastal tähistas TLÜ oma sajandat tegutsemisaastat, tunnustati ka sajandi vilistlasi, kes on andnud hindamatu panuse eduka Eesti kujunemisse. Triin Ruumet, Kaia Iva, Ants Antson, Ilmar Tomusk, Vladimir Koržets, Maarja Vaino, Mailis Reps – neid kõiki ühendab Alma Mater Tallinna Ülikool. Aga kas päevapoliitika pärast tohib rünnata ligi 60 000 Tallinna Ülikooli vilistlast?

Koostöösoovist kantud konstruktiivne kriitika millegi paremaks muutmiseks on tervitatav igas eluvaldkonnas, see viib meid edasi.

Võimalikult hea ning rahvusvahelises mastaabis konkurentsivõimeline kõrgharidus Eestis on meie kõigi ühine soov. Seda juba täna Eestis pakutav haridus on, ärme selles kahtle. Õppejõud ning teadlased teevad oma tööd täie pühendumuse ning missiooniga.

Eesti keel on rikkalik, pakkudes ilmeka väljendusoskusega inimesele põnevaid võimalusi oma väljenduslaadi rikastada. Keele looval kasutamisega ei saa vabandada oma väljaütlemisi – suurepärase keeleoskusega inimene peab tundma oma keele nüansse, millist väljendusviisi on kohane kasutada avalikkuses ja millist mitte.

Poliitikutele ja avaliku elu tegelastele on ühiskonnal kõrgemad nõuded kui tavainimesele – nad peavad olema eeskujuks ja nende väited peavad tuginema faktidel.

Tallinna Ülikooli vilistlastena taunime siseminister Mart Helme sõnu ülikooli aadressil.