Nime valis kaitseväe ja ministeeriumi ekspertide ring, kes lähtus sellest, et rahe on selle käes olijale ebamugav. Lisatud märge R-20 (relv-2020) tähistab kasutuselevõtu aastat. See on järjekorras juba teine ilmastikunähtuse järgi nime saanud relv – Lõuna-Koreast ostetavad liikursuurtükid K9 Thunder ristiti Eestis nimega «K9 Kõu».