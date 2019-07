Eesti I laulupidu: Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 50. aasta juubeli- ja tänulaulupidu

Kirjo rahwa hulk, lehwitawad kennad lippud, lauloheal, passunamäng, rõmohõiskamised ja isseärranis piddo tähhendus ja mällestus tungis wannakestele ni süddamesse, et neil wõimalik ei olnud suud lahti tehha.

Wimaks pühkis wannamees kue käisega silmi ja ütles: „Kule, emma, minna ei kahhetse mitte, et meie need paarkümmend wersta olleme sia tulnnd. Suremat asja meie mõllemad enne surma ommeti ennam ei näe. Mo südda ligub rindus, kui selle peale mõtlen, mis meie silmad norel põlwel piddid näggema ja mis nüüd näeme. Wata emma, 50 aasta eest ollid sinna alles karjalaps ja minna jubba tööpois. /---/ Pärrast tulli prius.

Oh, emma, meie olleme tullist wallo weel küllalt näinud, kunni assi järk järgult parranema hakkas ja meie praeguse issaliko Keisri wallitsuse al on jubba mitmed ülleliga koormad meie õllade pealt mahhalangenud, muido olleks üsna jõlledus nisuggust piddo piddada. /---/

Sellepärrast on mo südda halledat rõmo täis, kui omma silmaga wõin nähha, et kõige endise wallo ja waewa al meie rahwas ommeti põlle jalge alla jänud, waid on eddasi läinud ja saab weel minnema. Anna Jummal tale kallist terwist ja head meelt, mõistust. Sedda Eestirahwast, mis nüüd omma jubelipiddo peab, ei te kegi ennam pärrisorjaks. Emma, selle troostiga wõime mõllemad mätta alla puggeda, kui meid ärrakutsutakse.”