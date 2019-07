Eesti X üldlaulupidu: ühendav laul

Laulul ja laulupidudel on eestlase südames aukoht. Ei midagi muud seisa ta hingele lähemal kui laul. Lauldes on eestlane kasvatanud tugewaks oma waimse selgroo, lauldes on ta kinnitanud oma kanda isaisade maal. Jääb kaugeteks aegadeks püsima Tartu laulupeo peokõne pidaja tabaw wõrdlus: Eesti rahwas on end iseseisvaks laulnud.

Laul on Eesti rahwast ühendanud, laul on teda ka ülendanud, ja selle laulu nimel tulewad neiks päewiks jälle kokku tuhanded ja tuhanded, küll lauljate ning mängijatena, küll kuulajatena. Tulewad kõige mure ja häda kiuste, tulewad waatamata kitsastele aegadele suuremal arwul kui kunagi warem. Eks kõla üllatusena, et praegusel ajal üldlaulupeost osavõtjate arw on tõusnud rekordini! See ju kõneleb selgemini kui ükski muu wäide, kuidas eestlane hindab laulupidu.