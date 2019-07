Eesti XII laulupidu: kiri seltsimees Stalinile

78 aastat tagasi rajas eesti rahvas massiliste laulupidude traditsiooni. Esimene laulupidu, mis oli esimeseks eesti rahva ja tema rahvusliku kultuuri olemasolu tõenduseks, andis tõsise poliitilise löögi saksa võimule Eestis ja eesti rahva saksastamise püüetele. Pidu kujunes võimsaks saksavastaseks meeleavalduseks. Ühes sellega pani esimene laulupidu aluse üha suurenevale laulukooride liikumisele eesti talurahva ning tööliste seas. Laulukooride massilise liikumine on sellest ajast olnud eesti rahva vabadusvõitluse lahutamatu osa. Pikki aastaid saksa mõisnike kui ka tsaarivõimu surve all olnud eesti rahva seas osutusid laulukoorid rahvaorganisatsiooni vormiks ja progressiivsete ideede levitamise vahendis. Laulukooride liikumisega ühenduses arenes ka rahvalik, eesti rahvamuusikale rajatud eesti helikunst.

Üle kogu vabariigi on meie lauljad täna kokku tulnud eesti rahva rõõmu ja töövaimustust laulus demonstreerima. Laulupeoga me tähistame oma rahva võite. Saksa fašistlike sissetungijate purustamine Nõukogude Armee poolt andis lõplikus võidu ka eesti rahvale saksa orjastajate üle, kes olid rõhunud meie rahvast 700 aastat. On saavutatud võit rahvavaenuliku ja meie poolt vihatud eesti kodanluse üle. Nõukogude korra kindlustamine ja sotsialistliku majanduse ja kultuuri ehitamine on meie suured võidud. Neist võitudest laulame meie oma lauludes. Meie laulame vabast sotsialistlikust tööst. Stalinliku viie aasta plaani teostamisega astub meie noor nõukogude vabariik tõsise sammu edasi oma majanduslikus ja kultuurilises arengus. Viie aasta plaani teostamine paneb vastutusrikkad ülesanded igale Eesti NSV töölisele, talupojale ja haritlasele. Meie, lauljad ja kuulajad, eesti töötava rahva pojad ja tütred, tõotame täna Teile, seltsimees Stalin, et täidame auga ja ületame stalinliku viie aasta plaani ja kutsume kogu eesti rahvast üles täitma käesoleva aasta rahvamajandusplaani enne tähtaega, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäevaks.