Video: vanem generatsioon lasnamäelasi läheb laulupeole, noored ei tea, mis seal toimubki

«Ei. Millal see toimub?» küsis 20ndates eluaastates Inna Tšistkova vastu, kui küsisin temalt, kas ta läheb laulu- või tantsupeole. «Ma ausalt öeldes ei ole isegi kursis sellega,» ütles ta. Tšistkova küll ei ole kursis laulu- ja tantsupeoga, kuid eeldas, et see toimub lauluväljakul ning see on pidu, kus lauldakse ja tantsitakse.

Nooruk Mihhail Seifedinov pole laulupeol kordagi käinud ja keegi tema tuttavatest pole seal esinenud.

Sama on ka õpilaseAnna Nikipelovaga, kes ei lähe peole ja pole samamoodi nagu Seifedinov seal kordagi käinud. «Mulle tundub, et seal on igav,» vastas ta mu küsimusele, miks pidustus pole temas soovi tekitanud sinna minna.

Ka kaks sõpra Norman Ljudinski ja Raivis Springe pole kuulnud sellisest peost nagu tansu- ja laulupidu ning arvavad, et nad sinna ka tänavu ei lähe.

«Ei. Ma isegi ei teadnud, et selline pidu tuleb,» lausus õpilane Artur Demjanov. Ta pole ka ühtegi laulu- või tantsupeo reklaami näinud. Demjanov teab, et neil koolis tegutseb koor, kuid ta ei käi seal. Küsimusele, kas ta oskab ette kujutada, mis laulu- ja tantsupeol toimub, vastas ta: «Seal lauldakse ja tantsitakse.»

Artjom Nikogosjan ei lähe samuti ei tantsu- ega laulupeole, kuna tal on teised plaanid. Samas nentis Nikogosjan, et kui oleks olnud rohkem reklaami pidustuse kohta, siis ta võib-olla oleks isegi läinud. Larissa Rudkovskaja pole ka ühtegi peo reklaami näinud, pole traditsioonilist laulu- ja tantsupidu kunagi näinud. «Lihtsalt pole huvi,» lausus Rudkovskaja.

Pensionäridel on harjumus sees

Pensionipõlve pidav Lasnamäe elanik Vjatšeslav Vorontsov pole veel täitsa kindel, et ta läheb peole, kuid minna ta tahab, sest huvitav on laulupidu vaadata ning varem on ta ka laulu- ja tantsupidu vaatamas käinud. Pensionär Juri Petrišev käib kohal üle korra laulu- ja tantsupeol, seegi kord üritab sinna minna, eriti siis, kui tuju on hea. Küsimusele, miks Petrišev seal käib, vastas ta, et: «Teate, veel nõuka ajal oli see pidu ja olen harjunud juba.»

«Sellel nädalavahetusel? Muidugi lähen: kindlasti tantsime ja laulame,» teatas Vladislava Privalihhina. Ta on enda meelest peol ka varem kohal käinud, kuid seda ta ei teadnud, et laulu- ja tantsupidu toimub juba selle nädala lõpus.

Pensionäridest sõbrannad Tamara Maskalenko ja Valentina Siliksaar lähevad kindlalt kohale. Tamara ütles, et peole minek on kindel, lausa peab kohal olema. Sõbranna Valentina nõustus ja lisas, et see on meie riigi püha ja lisaks on seal ilusad kostüümid. «Heameelega läheme,» lausus Valentina.

Samuti pensionipõlve pidav Anna Štšolokova rääkis ka, et ta on juba nõukogude ajast käinud laulu- ja tantsupidu vaatamas ning seegi kord ei jää talle vahele, kui ilm lubab. «Hakkab igav ju kodus. Seal on noored laulmas ja seda on hea vaadata,» laulis Štšolokova.

Mõni saab peol tööd

Darja Safonova läheb lauluväljakule laulupeo ajaks tööle. Ta abikaasa on koos oma sõbraga toitlustaja – nad teevad šašlõkki jne. Darja ise töötab laulupeol kokana. Küsimusele, kas keegi tema tuttavatest esineb ka laulukaare all, vastas ta kindlalt ei. «Ei, ei, ei, me läheme sinna ainult toitlustama,» sõnas ta.