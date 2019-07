Laulupeo ajaks pannakse käiku ajutine bussiliin ja 30 lisabussi

Laulupeo nädalavahetuseks laupäeval ja pühapäeval avatakse kesklinna ja Lauluväljaku vahel busside ajutine ringliin number 80, laupäeval öösel lisatakse liinidele 30 liigendbussi, mis transpordivad soovijaid Pääskülla, Pelguranda, Õismäele, Mustamäele, Piritale ja Lasnamäele. Kadriorus sõidavad trammiliinidel number 1 ja 3 tavapärasest suurema mahutavusega trammid ja kolmanda trammiliini graafikut on oluliselt tihendatud ning pikendatud kuni kella üheni öösel.

«Püüame ühistranspordiga teenindada võimalikult palju pealinna peole saabunud inimesi, kuid arvestades inimeste hulka, loodame ka sõitjate mõistvale suhtumisele,» ütles Tallinna Linnatranspordi bussiteenistuse direktor Meelis Tartu ning pani kõigile inimestele südamele mõelda ka iseenda turvalisusele. «Bussijuhtidele on väljakutse sellise rahvahulgaga toime tulla, mistõttu palume, et ka reisijad ei seaks ohtu iseennast ega kaaspeoliste turvalisust.»

Seoses laupäeval toimuva rongkäiguga on Tallinna kesklinnas suured liiklusmuudatused ning ühistranspordiliinid ei tööta vahemikus kell 12-18. «Kõigil, kes on laupäeval planeerinud ühistransporti kasutada, tuleb silmas pidada, et ühistranspordi liinid suletakse jooksvalt juba natuke enne südapäeva,» selgitas Tartu.