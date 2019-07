Siseministeerium keelaks valimisreklaamid vaid hääletusruumis

«Regulatsioon, mis keelab valimisagitatsiooni ka ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi, kehtestati ajal, kui valimisjaoskonnad asusid peamiselt koolimajades, vallamajades jne, kus valija liikus hääletamisruumi vaid läbi ühe või kahe ruumi,» on siseministeeriumi seisukoht, mille on kinnitanud minister Mart Helme, kirjutab ERRi uudisteportaal .

«Praeguseks on juba mitmete valimiste ajal valimisjaoskonnad üle viidud suurtesse kaubanduskeskustesse, milles on palju sissepääse ja ruume,» kirjutab ministeerium, kelle hinnangul on seaduse täpne tõlgendamine tekitanud probleeme, sest jääb arusaamatuks, millises ulatuses peab näiteks kaubanduskeskuses olema valimisagitatsioon piiratud.