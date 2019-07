Et laulupidu saaks toimuda, on vaja... ka relvi!

Meie reisiseltskond arutab asju, millest tavakodanik üldjuhul ei räägi, ei mõtle, ei kuule: kes on viimasel ajal millisel maailma kaitsemessil käinud, milliseid uusi relvi on turule tulnud, millised relvad on kõige paremad.

Mälus visandub hetkeks mullune pressikonverents Washingtonis Valges Majas, kus olin kajastamas Postimehele Balti presidentide visiiti ja kus USA riigipea Donald Trump talle omase üle-võlli-triumfiaalsusega teatas, et Ühendriikidelt kaitseabi soovivad Eesti, Läti ja Leedu ei pea kahtlema: nad saavad Ameerikalt relvi, mis on parimad. «The best weapons ever.» Minu kõrval seisnud Epp Ehandil, rahvusringhäälingu Brüsseli korrespondendil, oli silmis paras õud, kui me pilgud kohtusid: kuidas saab Trump üldse nii rääkida? Jutt on ju tapariistadest!