Tallinn kasseerib Allfilmilt Nolani filmivõtete tõttu üle 360 000 euro

Filmivõtted toimuvad suvekuudel erinevates Tallinna piirkondades. Hollywoodi filmis osaleb taustanäitlejana tuhandeid eestimaalasi. Christopher Nolan valis Tallinna välja selle unikaalsete võttepaikade ja arhitektuuri tõttu. Lisaks Eestile filmitakse linateos veel kuues riigis.

Koostöö paremaks korraldamiseks tänavate sulgemisel ja ühistranspordi ümberkorraldamisel sõlmisid Tallinna linn, Osaühing Allfilm ja Funfair Films Limited koostöölepingu, mis kiidetakse heaks linnavalitsuse korraldusega.

Allfilm hüvitab Tallinnale kuni 30 000 eurot Tallinna linna korraldatavate teavituste eest, mis hõlmavad nii Pärnu maanteed kui ka Laagna teed. Ühistranspordi ümberkorraldamise kulud on ligi 191 645 eurot. Ühistranspordi ümberkorraldamise kulude arvestuse aluseks on tänavate sulgemine kümneks päevaks. Filmivõtete ajaperioodi ja selle tõttu tänavate sulgemise päevade arvu vähendamisel muudetakse ühistranspordi ümberkorraldamise kulu vastavalt sellele. Juhul, kui ilmneb asjaolusid, mille tõttu peaks filmivõtetele kuluv aeg vähenema, kohustuvad Allfilm ja Funfair sellest ette teatama vähemalt kolm kalendripäeva. Tänavate sulgemise ajaperioodi ei pikendata. Tänavate sulgemise maks on Pärnu maanteel ligi 12 000 ning Laagna teel ligi 46 720 eurot.

Lisaks hüvitab Allfilm Tallinnale parkimisest saamata jääva tulu ligi 1000 eurot, filmimisega seotud ületunnid ligi 29 436 eurot, kahjustatud teemärgistuse taastamise kulud kuni 15 000 eurot, Tallinna korraldatavad kultuuri- ja koguperesündmuste eest ligi 37 000 eurot.

Laagna tee sulgemise näol on tegemist kokkuleppega Tallinna linna ja Funfair Films Limited vahel, mille käigus filmistuudio nõustus optimeerima filmivõtete graafikut. Tallinna linn kaalus ühelt poolt teesulgeja huvisid ning teiselt poolt Tallinna linna elanike ja külaliste liikumise piirangutega tekkivat ebamugavust Tallinna linnas. Filmistuudio Warner Bros-i poolt filmivõtete võimaldamine annab majanduslikku kasu filmistuudio majutuse, toitlustuse ja muu elukondliku teeninduse näol. Samuti aitab see kaasa Tallinna ja Eesti maine kasvule, kuna eeldatavasti suure vaatajaskonnaga filmis tutvustatakse ka Tallinnat. Lisaks eelöeldule pakub Warner Bros Lasnamäe elanikele tasuta kultuuriprogramme. Silmas peeti ka seda, et teesulgemine toimub juulikuus, see on ajal, mil koolides ei toimu õppetööd, paljud elanikud on puhkusel väljaspool linna ja seetõttu on liikluskoormus Laagna teel tavalisest oluliselt madalam.

Sulgejal on kohustus hüvitada kõik sulgemisega seonduvad kulud, sealhulgas paigaldama omal kulul asjakohased liikluskorraldusvahendid.