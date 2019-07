Täna ilmub innovaatiline juubelilaulupeo postmark

Kõiki tooteid on võimalik soetada Laulupeolt Omniva telgist lauluväljaku Oru värava juurest. Kõigil neil, kes naudivad laulupidu telepildi või veebiülekande vahendusel, on võimalik marki endale tellida ka veebist.

Postmargi autori, margikunstnik Indrek Ilvese sõnul on margiplokil kujutatud meie kõigi jaoks tuttavat Tallinna Lauluväljakut. «See koht on sümbol, mida teab iga eestlane ja mis on mänginud olulist rolli meie riigi taasiseseisvumisel kui ka kultuuri kandmisel. Linasest ja villasest kangast on valmistatud meie rahvariided ning sellest inspireeritult on puuvillasele materjalile trükitud ka margiplokk,» sõnas Ilves.

Margipilti spetsiaalses mobiilirakenduses nimega CEE app skaneerides on igaühel võimalik kuulata laulu «Mu isamaa on minu arm».

Laulupidu 150 margiplokk maksab 10 eurot. Lisaks on margiplokk saadaval ka kodumaise tootja poolt valmistatud kasevineerist kinkekarbis hinnaga 15 eurot. Sama hinnaga on müügis ka Laulupeo juubeliaasta postmargiploki ja kaheeurose Laulupeo mälestusmündiga ümbrik.

Laulupidu 150 margiplokki trükiti kokku 20 000 tükki, millest 2500 on kinkekarpides ja 2500 koos Laulupeo mälestusmündiga ümbrikutel.

Postmargitooteid oli võimalik ette tellida Omniva e-poes alates 17. maist. Kõik tooted ilmuvad täna, 5. juulil ning ette tellitud kaup saadetakse välja 8. juunil.

Lisaks on kõik postmargihuvilised oodatud külastama Omniva telki Laulupeol Tallinna Lauluväljakul 5.-7. juulil, kus on saadaval eksklusiivne Laulupeo postkaart koos margiga üle maailma saatmiseks. Kaart on müügil vaid Laulupeo ajal Laulupeol ja Omniva e-poes aadressil www.pood.omniva.ee.