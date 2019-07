Mereväe laevastiku uus ülem on kaptenleitnant Ivo Värk

«Laevastik on läbimas murdelist ajahetke, kus laevade võimeuuendusprogramm annab meile vaieldamatult moodsama tehnika ja loob suurepärased väljavaated tulevikuks. Peame edasi liikuma, suuremaks saama ja rohkem oma riigi kaitseks tegema,» ütles kaptenleitnant Värk.

Alates 1992. aastast kaitseväes teeniv kaptenleitnant Ivo Värk on õppinud Ameerika Ühendriikide mereväe staabikolledžis ja Saksamaal Mürwiki mereakadeemias. Ta on teeninud komandörina mereväe sõjalaevadel, juhtinud mereväe operatsioonistaapi ning panustanud vanemstaabiohvitserina NATO mereväekomponendi Northwoodi staabi töösse. Lisaks on ta täitnud lektori kohustusi Balti kaitsekolledžis.