Tartu kaotab meediatudengeid

Tartu Ülikooli õppejõud ja Postimehe ajakirjanik Priit Pullerits annab kahte kursust, mis on tudengite seas väga tuntud. Nendest üks on uudise sotsioloogia massikursus ning teine selle jätk. Jätkukursuse fookuses on reporteritöö, ning seal käivad need, kellel on tõsisem huvi ajakirjanikuks saada. «Sinna kursusele ei tule enam nii palju inimesi, kui tuli viis-kümme aastat tagasi,» kurtis Pullerits.

«Ma arvan, et nad on aru saanud, et suhtekorralduse eriala on hiljem tööna o-lu-li-selt lihtsam ja ka tasuvam,» pakkus ta. «Suhtekorralduse ja ajakirjanduse tudengite õpetamine käib paralleelselt, ja on loogiline, et noor inimene, kellel on ka muu elu ees, valib selle, mis on tulusam. Ta valib selle, kus ei pea naba paigast vinnama.»