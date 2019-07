USAs on head majandusajad, kuid riigis tajutakse rahvusvahelise julgeolekuolukorra pinevnemist

Peamine erinevus 90. aastatega on ent selles, et tajutakse väga hästi, et maailm on pilvi täis. Eks seegi ole Vseviovi hinnagul üks selgitus miks USA sisepoliitilised arutelud on hetkel nii intensiivsed.

«Tajutakse, et julgeolekupoliitiline olukord muutub iga päevaga maailmas pehmelt öeldes keerulisemaks. On tagasi jõutud ajastusse, kus suurriigid mängivad rolli ja mängib rolli ka suurriikide vaheline jõupoliitika. Ükskõik kas olla demokraat või vabariiklane, ühesuguste või teistsuguste poliitiliste vaadetega, tajutakse, et julgeolekupoliitika on tagasi. Tajutakse, et vaatamata sellele, et ajalehtede esikaasi terrorismi vastase võitluse uudised enam ei täida. Et kõik need väljakutsed ja ohud, mida 9/11 ameeriklaste jaoks nii selgeks tegi, ei ole kusagile kadunud. Ka majandusliku olukorra suhtes ollakse mures selle osas, mida võib tuua tulevik, vaatamata et praegu läheb kõik väga hästi.»