1990. aastate alguses oli taasiseseisvunud Eestile Lääne relvaturg suletud

Uued relvad, millele on nimeks pandud RAHE R-20 hakkavad asendama seni kasutusel olnud automaate, mis osteti 90. aastatel Iisraelist.

Varem kaitseministeeriumi kasteinvesteeringute asekantslerina töötanud, nüüd kaitsefirmat Milrem juhtiv Ingvar Pärnamäe selgitas saates: «Eesti tollal, 90. aastatel, oli sellise välja kuulutamata embargo all Lääne riikide poolt. Kuna Eesti oli just äsja iseseisvaks saanud, siis kõik vaatasid, mis selle riigiga üldse saab. Selge, et sellisele riigile, kus riiki veel polnud olemaski struktuuride mõttes, relvamüüki piirati päris tugevalt. Oli olemas põhimõtteliselt ainult kaks riiki omal ajal, kes olid valmis Eestile üleüldse midagi müüma – Iisrael ja Lõuna Aafrika Vabariik.»