LGBT-koor Vikerlased: oleme samasugune koor nagu kõik ülejäänud

Soomelt ütles, et kuna koor on esimest korda peol, siis oli kogu repertuaar nende jaoks täiesti uus, samuti on kooris palju inimesi, kes on päris esimest korda peol. «Meie jaoks maht oli suurem, kui mõnel väga pikalt töötanud kooril,» sõnas Soomelt.



Siiski ütles Soomelt, et koor on kogu protsessi nautinud ja pärast esimest ettelaulmist oli juba julgem tunne. Soomelti sõnul ei tulnud koor kokku spetsiaalselt laulupeo pärast. «Kokku tulime selle jaoks, et oma kogukonnale pakkuda toredat, positiivset väljundit, uut võimalust koos käia ja koos laulda ja kindlasti me teeme seda nüüd edasi.»