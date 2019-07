Šveitslased laulupeol: Eesti laulupeo traditsioon sai alguse hoopis Šveitsist

Dirigent David Rossel selgitas, et praegusel ajal enam Šveitsis laulupidusid ei ole, kuid 19. sajandil sai kogu laulupeo traditsioon alguse just Šveitsist.

«Laulupidude traditsioon on tegelikult alguse saanud Šveitsist 1825. aastal, kust see liikus Saksamaale ning baltisakslaste kaudu Lätti ja Eestisse. Šveits oli tegelikult laulupidude traditsiooni algataja,» sõnas Rossel.

Tema sõnul on ainult eestlased teinud laulupeost nii suure sündmuse, nagu see praegu on.