Laulupeo piletite müük lõpetati

Politsei, meditsiiniteenistuse ja Päästeameti kinnitusel on prioriteet piletiga külastajatele nende turvalisuse tagamine. Kiireks sekkumiseks on vaja tagada rahvamassis ligipääs nii abi kutsumiseks kui ka pakkumiseks. «Igal alal on oma vastuvõtuvõime, mis lauluväljaku puhul on antud juhul saavutatud. Kõigi turvalisuse tagamisel on nii politseil, päästel kui ka meedikutel vaja ruumi, et abi jõuaks vajadusel inimesteni,» ütles Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit.