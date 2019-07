Laulupeo piletite müük on lõppenud, rohkem uusi pileteid ei müüda

Seetõttu palub operatiivstaap ilma piletita inimestel väravasse enam mitte tulla. Kuna ilm on ilus ning alalt lahkujaid on minimaalselt, siis peoalal viibivate inimeste turvalisuse ja ohutuse tagamiseks piletimüük ka lõpetati. Hetkel on väljakul laulupeol osalejaid ca 36 000 inimest, lisaks tantsupeolised, väikelapsed oma vanematega jpt. Seega on väljakul praegu juba üle 100 000 inimese ning liikumine väljakul tugevalt häiritud.