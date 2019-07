Video: korraga mahub sööma umbes 2500 laulupeolist

Toitlustaja Kerli tunnistas, et kõigi piduliste sööma paigutamine on üpris keeruline. «Meil on väga hea vabatahtlike meeskond siin, kes aitab kaasa. Meid on 15 tükki ja me üritame siin panna inimesed sööma ridade kaupa - see aitab meil süsteemi hoida,» rääkis ta. Korraga mahub sööma peaaegu 2500 inimest.



Täna on menüüs värskekapsasupp. Sööjad kiitsid suppi, kuid ütlesid, et plaanivad ka peoplatsilt midagi juurde osta. «Mitte et ei piisa, aga nii palju ahvatlusi on,» sõnas Jaana. Hindade kohta märkis ta: «Nagu laatadel ja väliüritustel ikka.»